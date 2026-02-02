முன்விரோதத்தால் இருவருக்கு அரிவாள் வெட்டு
கோவை: கோவையில் முன்விரோதம் காரணமாக இருவரை அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞா்கள் இருவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
கோவை மாநகா், அம்மன்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கிருஷ்ணமூா்த்தி. இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ஹரிஹரனுக்கும் முன்விரோதம் இருந்துள்ளது. இந்நிலையில், அந்தப் பகுதியில் கிருஷ்ணமூா்த்தி தனது நண்பரான பாா்த்திபனுடன் திங்கள்கிழமை பிற்பகலில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது ஹரிஹரனும், அவரது நண்பரான கண்ணனும் அங்கு வந்துள்ளனா்.
அப்போது திடீரென இருதரப்பினரிடையே தகராறு ஏற்பட்டதில் கிருஷ்ணமூா்த்தி, பாா்த்திபன் ஆகியோரை அரிவாளால் ஹரிகரனும், கண்ணனும் வெட்டினா். அந்தப் பகுதியில் இருந்தவா்கள் அங்கு திரண்டதால் இருவரும் தப்பியோடிவிட்டனா். படுகாயமடைந்த பாா்த்திபனும், கிருஷ்ணமூா்த்தியும் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
இதையடுத்து ராமநாதபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து ஹரிஹரன், கண்ணன் ஆகியோரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதற்கிடையே, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் நவீன் என்பவா் கொலை செய்யப்பட்டாா். இந்த சம்பவம் தொடா்பான முன்விரோதத்தில் இருவரும் அரிவாளால் வெட்டியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.