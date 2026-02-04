கோயம்புத்தூர்
பொறியியல் பணி: கேரள ரயில்கள் ரத்து
தெலங்கானா மாநிலத்தில் மந்தமாரி ரயில் நிலையத்தில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கேரள ரயில்கள் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெலங்கானா மாநிலத்தில் மந்தமாரி ரயில் நிலையத்தில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கேரள ரயில்கள் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ‘தெலங்கானா மாநிலத்தில் ரயில் பாதையில் பொறியியல் பணிகள் காரணமாக பிப்ரவரி 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் திருவனந்தபுரம் - கோரக்பூா் விரைவு ரயில் (எண்: 12512) மற்றும் பிப்ரவரி 12, 13 ஆகிய தேதிகளில் கோரக்பூா் - திருவனந்தபுரம் விரைவு ரயில் (எண்: 12511) முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்பட உள்ளது.
இதேபோல, பிப்ரவரி 9-ஆம் தேதி பரௌனி - எா்ணாகுளம் ரயில் (எண்:12521), பிப்ரவரி 13-ஆம் தேதி எா்ணாகுளம் - பரௌனி விரைவு ரயில் (எண்: 12522) முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.