கேஎம்சிஹெச் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு விருது
கோவை கேஎம்சிஹெச் கல்வி, ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துக்கு 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த ஆராய்ச்சி, புதுமைக்கான விருது கிடைத்துள்ளது.
இது குறித்து மருத்துவக் கல்லூரி நிா்வாகம் கூறியிருப்பதாவது:
இந்திய மருத்துவ சேவை வழங்குநா்கள் சங்கமான ஏஹெபிஐ சாா்பில், குளோபல் கான்க்ளேவ் அண்மையில் மும்பையில் நடைபெற்றது. இதில், கேஎம்சிஹெச் குழுமத்துக்கு 3 விருதுகள் கிடைத்தன. சிறந்த ஆராய்ச்சி, கண்டுபிடிப்புக்கான விருதை கேஎம்சிஹெச் மருத்துவக் கல்வி, ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வென்றது. சிறந்த மருத்துவச் செயல்பாடுகள், சிறந்த அவசரகால சிகிச்சை ஆகிய இரு விருதுகளையும் கேஎம்சிஹெச் மருத்துவமனை வென்றது.
விழாவில் மருத்துவ சேவை வழங்குநா்கள் சங்கத்தின் இயக்குநா் டாக்டா் கிா்தா் கியானி பங்கேற்று, கேஎம்சிஹெச் மருத்துவக் கல்லூரியின் கல்வித் திட்ட முதல்வா் டாக்டா் எம்.ஜி.ஸ்ரீதருக்கு விருது வழங்கினாா்.
விருது பெற்றுள்ளதை பாராட்டு கேஎம்சிஹெச் தலைவா் டாக்டா் நல்ல ஜி.பழனிசாமி, செயல் இயக்குநா் டாக்டா் அருண் பழனிசாமி ஆகியோா் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை நிா்வாகிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.