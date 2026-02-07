கம்பராமாயணத்தின் மூலமாகவே தமிழின் மேன்மையைக் கொண்டாட முடியும்! - சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி இரா.சுரேஷ்குமாா்
கம்பராமாயணத்தைக் கொண்டாடுவதன் மூலமாக தமிழ் மொழியின் மேன்மையைக் கொண்டாட முடியும் என்று சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி இரா.சுரேஷ்குமாா் பேசினாா்.
கோவை கம்பன் கழகத்தின் 54-ஆம் ஆண்டு கம்பன் விழா, பாப்பநாயக்கன்பாளையத்திலுள்ள மணி மேல்நிலைப் பள்ளியில் சனிக்கிழமை தொடங்கியது. விழாவில் கம்பன் கழக துணைத் தலைவா் ஆா்.ஆா்.பாலசுந்தரம் வரவேற்பு உரையாற்றினாா். மற்றொரு துணைத் தலைவா் வி.செல்வபதி விருந்தினா்களுக்கு சிறப்பு செய்தாா்.
விழாவுக்கு தலைமை வகித்து 54-ஆம் ஆண்டு கம்பன் விழா மலரை சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி இரா.சுரேஷ்குமாா் வெளியிட, கோவை சி.ஆா்.ஐ.பம்ஸ் நிறுவனங்களின் துணைத் தலைவா் ஜி.செளந்தரராஜன் பெற்றுக்கொண்டாா்.
இதைத்தொடா்ந்து நீதிபதி இரா.சுரேஷ்குமாா் பேசியதாவது:
கோவை கம்பன் கழகம் தொடா்ந்து பல சிறப்பான பணிகளை செய்து வருகிறது. கம்பராமாயணம் முழுமையாக எழுதப்படவில்லை என்பதை எல்லோரும் அறிந்ததுதான். வால்மீகம் படைக்கப்பட்டபோது கவியோ, செய்யுளோ, காப்பியமோ எழுதுவதற்கு இதுதான் இலக்கணம் என்று தமிழிலோ அல்லது வடமொழியிலோ இருந்ததாகத் தெரியவில்லை.
இதனால்தான் வால்மீகி அதை ஒரு ஸ்லோகமாக எழுதியிருப்பாா். வால்மீகத்தையும், கம்பராமாயணத்தையும் நம் பெரியவா்கள் வால்மீகி ஒரு கவி, கம்பன் ஒரு மகாகவி என்று இருவரையும் ஒப்பிட்டுள்ளனா். வால்மீகி ராமரை மானுடனாக சித்தரித்திருப்பாா். கம்பன் திருமாலின் அவதாரமாக சித்தரித்திருப்பாா்.
கம்பராமாயணம்தான் மூலக்கதையில் இருந்து மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு தமிழில் எழுதப்பட்டது. இதற்குப் பிறகு கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு, வட இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மொழிகளில் ராமாயணம் படைக்கப்பட்டது. ஆங்கிலத்தில் புகழ் பெற்ற கவிஞா்கள் எல்லாம் மிகக் குறைந்த அளவு பாடல்களையே எழுதியுள்ளனா்.
ஆனால் மிகைப்பாடல்களை எல்லாம் தனித்துப் பாா்த்தால் கம்பன் என்ற மகாகவி எழுதிய 10,358 பாடல்கள் இன்றைக்கும் இருக்கின்றன. தமிழைத் தாண்டி உலகத்தில் 400 மொழிகள் இருப்பதாகக் கூறுகின்றனா்.
ஆனால், அதில் ஒருவராவது 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களைக்கொண்டு தாய்மொழியில் இலக்கியம் படைத்திருக்கிறாா்களா என்றால் இல்லை. கம்பனைப்போல உச்சம் தொட்ட கவிஞரை இதுவரை உலகம் கண்டதில்லை. கம்பராமாயணத்தைக் கொண்டாடுவதன் மூலமாக தமிழ் மொழியின் மேன்மையைக் கொண்டாட முடியும் என்றாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, வாராதே வரவல்லாய் என்ற தலைப்பில் முனைவா் சொ.சொ.மீ.சுந்தரம் இலக்கியப் பேருரையாற்றினாா். கம்பன் கழக துணைச் செயலாளா் வீரபாலாஜி, பொருளாளா் ராஜேந்திரன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா். கம்பன் கழகச் செயலாளா் க.முருகேசன் நன்றி கூறினாா்.யுரையாற்றினாா்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்.8) இரண்டாவது நாள் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவுள்ளன.