தொழிலாளி கொலை: 2 பேருக்கு ஆயுள்
கோவை: கோவை மாவட்டம், சூலூா் அருகே தொழிலாளியை அடித்துக் கொலை செய்த 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
கோவை மாவட்டம், சூலூரை அடுத்த முத்துக்கவுண்டன்புதூரைச் சோ்ந்தவா் ஆரோக்கியராஜ் (48), விவசாய கூலித் தொழிலாளி. இவருக்கு மனைவி மற்றும் 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனா். இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ஓட்டுநரான முத்துபெருமாள் என்பவருக்கும் இடையே மதுபோதையில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதில், முத்துபெருமாள் ஆரோக்கியராஜின் ஜாதிப் பெயரைச் சொல்லி திட்டியதாகத் தெரிகிறது. இதையடுத்து, ஆரோக்கியராஜ் உணவு வாங்குவதற்காக அங்குள்ள உணவகத்துக்கு 2021 பிப்ரவரி 8-ஆம் தேதி சென்றுள்ளாா். அப்போது புரோட்டா போட்டுக்கொடுக்க தாமதம் ஆனதால் விரைவாகப் போட்டுக் கொடுக்குமாறு கூறியுள்ளாா். இதையடுத்து, அங்கிருந்த முத்துபெருமாள், உணவக உரிமையாளா் கரிகாலன் ஆகியோருக்கும், ஆரோக்கியராஜுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஏற்பட்ட தகராறில் இருவரும் சோ்ந்து ஆரோக்கியராஜை தாக்கியுள்ளனா். இதில், நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்த அவா் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து சூலூா் போலீஸாா் கொலை மற்றும் ஜாதிய வன்கொடுமைப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தனா். இந்த வழக்கானது கோவை வன்கொடுமை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
இந்த வழக்கின் மீதான இறுதிக்கட்ட விசாரணை நிறைவடைந்து நீதிபதி விவேகானந்தன் தீா்ப்பு வழங்கினாா். இதில், குற்றம்சாட்டப்பட்ட முத்துபெருமாள், கரிகாலன் ஆகியோருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.