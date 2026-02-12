கோயம்புத்தூர்
சூயஸ் ஊழியா்களுக்கு முதலுதவி பயிற்சி
கோவையில் பணியாற்றும் சூயஸ் நிறுவன ஊழியா்களுக்கு பணியிடத்தில் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் விதமாக வியாழக்கிழமை முதலுதவிப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
மருத்துவ உதவி கிடைக்கும் வரை, அவசர மருத்துவத் தேவைகளைச் சமாளிக்கவும், உடனடியாக உதவி செய்யவும் ஊழியா்களைத் தயாா்படுத்த இந்தப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இதில் அடிப்படை உயிா் காக்கும் முறைகள், ரத்தப்போக்கை கட்டுப்படுத்துதல், தீக்காயங்கள் மற்றும் எலும்பு முறிவுகளுக்கு சிகிச்சை அளித்தல் போன்றவை கற்றுத் தரப்பட்டன. பெங்களூருவைச் சோ்ந்த பயிற்சியாளா் சுபாஷ், செய்முறை விளக்கங்கள் மூலம் உயிா் காக்கும் திறன்கள் குறித்து ஊழியா்களுக்குக் கற்றுக்கொடுத்தாா்.