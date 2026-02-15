தேவேந்திர குல வேளாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
எஸ்சி பட்டியலில் இருந்து விடுவித்து எம்பிசி பட்டியலில் சோ்க்க வலியுறுத்தி கோவை தெற்கு வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன் தேவேந்திர குல வேளாளா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தேவேந்திர இலக்கிய மன்றத்தின் நிறுவனா் க.பழனிசாமி தலைமை வகித்தாா். இதில், எஸ்சி‘ பட்டியல் இடஒதுக்கீட்டில் 18 சதவீதத்தில் 6 சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டை உத்தேசமாக பிரித்து எம்பிசி பட்டியலில் சோ்த்து, அதில் தேவேந்திர குல வேளாளா் சமூக மக்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடை அமல்படுத்த அரசாணை பிறப்பிக்க வேண்டும்.
2026 தோ்தல் அறிக்கையில் தமிழக அரசு தேவேந்திர குல வேளாளா்களின் பட்டியல் வெளியேற்றக் கோரிக்கையை இணைத்து அறிவிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
இதைத் தொடா்ந்து, தேவேந்திர இலக்கிய மன்றத்தின் நிறுவனா் க.பழனிசாமி கூறியதாவது: எஸ்சி‘ பட்டியலில் தேவேந்திர குல வேளாளா்களைச் சோ்க்கும் முன், 1936-இல் அவா்கள் பிசி பட்டியலில் இருந்துள்ளனா். தற்போதும், தேவேந்திர குல வேளாளா்களின் சில உள்பிரிவுகள் பிசி பட்டியலில் இருந்து வருகின்றன.
கிறிஸ்தவ சமயம் தழுவிய தேவேந்திர குல வேளாளா்கள், சில மாவட்டங்களில் பிசி பட்டியலில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா். தமிழக அரசு, தோ்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு முன்பாக தேவேந்திர குல வேளாளா்களை எஸ்சி பட்டியலில் இருந்து விடுவித்து எம்பிசி பட்டியலில் சோ்த்திடும் அறிவிப்பை வெளியிடாவிட்டால் உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகி நியாயம் பெற முயற்சி எடுப்போம். கோவை மற்றும் தென்மாவட்டங்களில் 2026 தோ்தல் களத்தில் எங்கள் கோரிக்கையை முன்வைத்து செயல்பட உள்ளோம் என்றாா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் 400-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.