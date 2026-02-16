நேரு கல்விக் குழுமம் சாா்பில் சிறந்த ஆசிரியா் விருது
கோவை நேரு கல்விக் குழுமம் சாா்பில் ‘சிறந்த ஆசிரியா் விருது -2026’ வழங்கும் விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு நேரு கல்விக் குழுமத்தின் தலைவரும், மொரீஷியஸ் இந்தியாவுக்கான கெளரவ வா்த்தக ஆணையருமான பி.கிருஷ்ணதாஸ், நேரு கல்விக் குழுமத்தின் செயலரும், தலைமை நிா்வாக அதிகாரியுமான பி.கிருஷ்ணகுமாா் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
நேரு தொழில்நுட்பக் கல்லூரியின் முதல்வா் எம்.சிவராஜா வரவேற்றாா்.
நாஸ்காம் நிறுவனத்தின் இயக்குநரும், மாற்றம் அறக்கட்டளை இணை நிறுவனருமான உதயசங்கா், பிருந்தாவன் கல்விக் குழுமத்தின் நிறுவனா் கே.வசந்தராஜன் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாகப் பங்கேற்று, தோ்வு செய்யப்பட்ட ஆசிரியா்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினா்.
கேரள மற்றும் தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியாா் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் சிறந்த ஆசிரியா்கள், முதல்வா்களைக் கெளரவிக்கும் வகையில் 10-ஆவது ஆண்டாக நடைபெற்ற இந்த விழாவில், 50 சிறந்த ஆசிரியா்களுக்கும், 3 முதல்வா்களுக்கும் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும், கோவை பி.எஸ்.ஜி. பொதுப் பள்ளியின் முதல்வா் கிரிஷ்ஈஸ்வரனுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருது வழங்கப்பட்டது.
இந்த விழாவில், நேரு பள்ளியின் தாளாளா் சைதன்யா கிருஷ்ணகுமாா், செயல் இயக்குநா் எச்.என்.நாகராஜா, பி.கே.தாஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளா் பி.அனிருதன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.