பாலியல் புகாா்: கோவை ஆயுதப் படை கமாண்டண்ட் பணியிடை நீக்கம்
பாலியல் புகாரில் சிக்கிய கோவை ஆயுதப் படை கமாண்டண்ட் செந்தில்குமாா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
இது குறித்து தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளா் தீரஜ்குமாா் வெளியிட்டுள்ள அரசாணை: கோவைப்புதூா் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை 4-ஆவது அணியின் கமாண்டண்டாக பணியாற்றி வரும் டி. செந்தில்குமாா் மீது பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடா்பான புகாா்கள் எழுந்துள்ளன. இந்தப் புகாா்கள் குறித்து துறை ரீதியான உள் புகாா் குழுவின் விசாரணைக்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
வழக்கின் தன்மை மற்றும் பொது நலனைக் கவனத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு சிவில் சா்வீஸ் (ஒழுங்கு மற்றும் மேல்முறையீடு) விதிகள் 1955-இன்கீழ், செந்தில்குமாரை பணியிடை நீக்கம் செய்ய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி, அவா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
பணியிடை நீக்க காலத்தில் அவா் சென்னையைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு தங்கியிருக்க வேண்டும் என்றும், அரசின் முன் அனுமதியின்றி அவா் தலைமையிடத்தைவிட்டு வெளியேறக் கூடாது என்றும் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.