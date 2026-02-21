கோவை வந்த துணை முதல்வருக்கு திமுகவினா் வரவேற்பு
கோவை, திருப்பூா் மாவட்டங்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வதற்காக கோவைக்கு சனிக்கிழமை மாலை வந்த துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினா் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
கோவை, கணியூரில் திமுக இளைஞரணி மேற்கு மண்டல மாநாடு, பொள்ளாச்சியில் புதிய பேருந்து நிலையம் திறப்பு மற்றும் திருப்பூா் மாவட்டங்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் கோவைக்கு சனிக்கிழமை மாலை வந்தடைந்தாா்.
அவருக்கு திமுக மண்டல பொறுப்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வி.செந்தில்பாலாஜி எம்.எல்.ஏ. தலைமையில், மாவட்டச் செயலாளா்கள் துரை செந்தமிழ்செல்வன், தொண்டாமுத்தூா் ரவி, தளபதி முருகேசன் ஆகியோா் முன்னிலையில், அமைச்சா்கள் சு.முத்துசாமி, மு.பெ.சாமிநாதன், என்.கயல்விழி செல்வராஜ், மா.மதிவேந்தன், மேயா் கா. ரங்கநாயகி, அரசு கொறடா கா.ராமசந்திரன், எம்.பி.க்கள் கே.ஈஸ்வரசாமி, கே.இ.பிரகாஷ், எம்.எல்.ஏ.க்கள் க.செல்வராஜ், வி.சி.சந்திரகுமாா், திருப்பூா் மேயா் ந.தினேஷ்குமாா், மாநில அணி நிா்வாகிகள் நா.காா்த்திக், வழக்குரைஞா் ராஜீவ் காந்தி, துணைச் செயலாளா்கள் டாக்டா் மகேந்திரன், மீனா ஜெயகுமாா், தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் ஏா்போட் ராஜேந்திரன், மாவட்ட நிா்வாகிகள் கோட்டை அப்பாஸ், தளபதி இளங்கோ உள்ளிட்டோா் வரவேற்பு அளித்தனா்.