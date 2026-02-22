மகளிா் உரிமைத்தொகை: மகளிருக்கு மகிழ்ச்சி; எதிா்க்கட்சிகளுக்கு அதிா்ச்சி
சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை காரணம் காட்டி மகளிா் உரிமைத்தொகையை நிறுத்த எதிா்க்கட்சிகள் முயற்சி செய்தனா். ஆனால் ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கி மகளிருக்கு மகிழ்ச்சி, எதிா்க்கட்சிகளுக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அதிா்ச்சி அளித்தாா் என துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், உடுமலை- பழனி சாலையில் திருப்பூா் தெற்கு மாவட்ட திமுக தலைமை அலுவலகத்தில் திமுக மூத்த முன்னோடிகள் 1,200 பேருக்கு பொற்கிழி வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு திருப்பூா் தெற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் கே.ஈஸ்வரசாமி எம்.பி. தலைமை தாங்கிப் பேசினாா். அமைச்சா்கள் மு.பெ.சாமிநாதன், அர.சக்கரபாணி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின், மூத்த நிா்வாகிகளுக்கு பொற்கிழி வழங்கிப் பேசியதாவது:
சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை காரணம் காட்டி மகளிா் உரிமைத்தொகையை நிறுத்த எதிா்க்கட்சிகள் முயற்சி செய்தனா். ஆனால் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் 3 மாதங்களுக்கு மகளிா் உரிமைத்தொகை ரூ.3 ஆயிரம் மற்றும் கோடைக் காலத்துக்கு ரூ.2 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கி மகளிருக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி கொடுத்தாா். அதே நேரம் எதிா்க்கட்சிகளுக்கு மிகப்பெரிய அதிா்ச்சியை கொடுத்தாா்.
உடுமலை பகுதிக்கு அரசு மருத்துவமனை புதிய கட்டடங்கள், அறிவுசாா் மையம், குப்பைகளை கையாள வசதி, அரசு மருத்துவமனையில் லேப், புதிய பேருந்து நிலையம் என ஏராளமான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தமிழகம்தான் வளா்ச்சியில் முதலிடத்தில் உள்ளது. கட்சியின் மூத்த முன்னோடிகளை பாா்க்க பெருமையாக உள்ளது என்றாா்.
இதில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ஜெயராமகிருஷ்ணன், நகரச் செயலாளா் சி.வேலுசாமி, நகா்மன்றத் தலைவா் மு.மத்தீன், ஒன்றியச் செயலாளா்கள் அடிவள்ளி எம்.எஸ். முரளி, கே.செந்தில்குமாா், எம்.ஆா்.பாபு, தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் ஷியாம் பிரசாத் மற்றும் நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா். மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளா் மு. ஜெயக்குமாா் நன்றி கூறினாா். முன்னதாக உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு, ஈஸ்வரசாமி எம்.பி. செங்கோல் வழங்கினாா்.