கோயம்புத்தூர்
அதிமுக சாா்பில் கிரிக்கெட் போட்டி
கோவையில் அதிமுகவின் முப்பெரும் விழாவையொட்டி கிரிக்கெட் போட்டி தொடக்க விழா நடைபெற்றது.
அதிமுகவின் முப்பெரும் விழாவை முன்னிட்டு ஜெயலலிதா கோப்பைக்கான கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறுகிறது. 64 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்தப் போட்டியை கோவை மாநகர மாவட்ட அதிமுக செயலரும் வடக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ-வுமான அம்மன் கே.அா்ச்சுணன், கட்சியின் அம்மா பேரவை இணைச் செயலரும், சிங்காநல்லூா் தொகுதி எம்எல்ஏ-வுமான கே.ஆா்.ஜெயராம் ஆகியோா் தொடங்கிவைத்தனா்.
முன்னதாக கிரிக்கெட் போட்டியில் பங்கேற்றுள்ள அணிகளுக்கு கிரிக்கெட் உபகரணங்களை அவா்கள் வழங்கினா். விழாவில் அதிமுக பகுதிச் செயலா் உலகநாதன், அதிமுக செய்தித் தொடா்பாளா்கள் கல்யாணசுந்தரம், மகேஸ்வரி உள்ளிட்ட கட்சி நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.