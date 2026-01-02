லங்கா காா்னரில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி: ஆணையா் ஆய்வு
கோவை, லங்கா காா்னரில் மழை நீா் தேங்காத வகையில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணியை மாநகராட்சி ஆணையா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
கோவை மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலத்துக்குள்பட்ட லங்கா காா்னா் பகுதியில் 24 மணி நேரக் குடிநீா்த் திட்டத்தின்கீழ் குடிநீா் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு குடிநீா் கொண்டு செல்லும் வகையில் பிரதானக் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதேபோல, மழை பெய்யும்போது லங்கா காா்னா் பகுதியில் தண்ணீா் தேங்கி போக்குவரத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் 24 மீட்டா் நீளம் வடிகாலுடன் கூடிய ரெடிமேடு சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தப் பணியை மாநகராட்சி ஆணையா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன் ஆய்வு மேற்கொண்டதுடன், பணிகளை விரைந்து முடிக்க சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களை அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின்போது, உதவி செயற்பொறியாளா் கனகராஜ், உதவிப் பொறியாளா்கள் பிரகதீஸ்வரன், சதீஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.