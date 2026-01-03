கோயம்புத்தூர்
பல்பொருள் அங்காடியில் திருடியவா் கைது
கோவையில் பல்பொருள் அங்காடியில் அரிசி மூட்டையைத் திருடிய நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோவை, ராமநாதபுரம், திருவள்ளுவா் நகரைச் சோ்ந்தவா் நைனாா் சிராஜுதீன். இவா் அப்பகுதியில் பல்பொருள் அங்காடி நடத்தி வருகிறாா். இந்நிலையில், கடையில் இருந்த 26 கிலோ அரிசி மூட்டை அண்மையில் மாயமானது.
இதையடுத்து, கடையில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை சிராஜுதீன் ஆய்வு செய்துள்ளாா். அப்போது, கடையில் இருந்து ஒருவா் அரிசி மூட்டையைத் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இது குறித்து ராமநாதபுரம் காவல் நிலையத்தில் சிராஜுதீன் புகாா் அளித்தாா். வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா் அரிசி மூட்டையைத் திருடிய ரத்தினபுரி பெரியசாமி லே-அவுட் பகுதியைச் சோ்ந்த சரவணன் என்பவரை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்