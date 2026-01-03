ரூ.1.42 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: கணபதி ப.ராஜ்குமாா் எம்.பி. திறந்துவைத்தாா்
கோவை மாநகரப் பகுதிகளில் ரூ.1.42 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை கணபதி ப.ராஜ்குமாா் எம்.பி. சனிக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
கோவை மாநகராட்சி, மத்திய மண்டலம் 70-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட புரூா் ஃபீல்டு சாலையில் உள்ள தேவாங்க பள்ளியில் ரூ.74 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கூடுதல் வகுப்பறைக் கட்டடங்கள், 81-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட ராமா் கோயில் வீதியில் ரூ.25 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிக்கூட கட்டடம், மேற்கு மண்டலம், வடவள்ளி, வெள்ளிங்கிரி நகா் பகுதியில் நமக்கு நாமே திட்டத்தின்கீழ் ரூ.20 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட சிறுவா் பூங்கா ஆகியவற்றை கணபதி ப.ராஜ்குமாா் எம்.பி. மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக திறந்துவைத்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, வடக்கு மண்டலம், துடியலூா் முத்து நகா் மற்றும் புதுமுத்து நகா் பகுதிகளில் ரூ.23.80 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மழைநீா் வடிகால் கட்டுமானப் பணியை அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கிவைத்தாா்.
இந்நிகழ்ச்சிகளில், மாநகராட்சி ஆணையா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன், மேயா் கா.ரங்கநாயகி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாநகராட்சி துணை ஆணையா் த.குமரேசன், கல்விக் குழுத் தலைவா் மாலதி நாகராஜ், உதவி ஆணையா்கள் மகேஷ் கனகராஜ், நித்யா, துரைமுருன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.