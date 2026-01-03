சமரசத் தீா்வு குறித்த விழிப்புணா்வு அதிகரிக்க வேண்டும்: உயா் நீதிமன்ற நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ்
தொழில் துறையினரிடையே சமரசத் தீா்வு, மத்தியஸ்தம் குறித்த விழிப்புணா்வு அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயா் நீதிமன்ற நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் கூறினாா்.
கோவை இந்திய தொழில் வா்த்தக சபை, தொழில் வா்த்தக சபையின் நடுவா் மன்றம், மத்தியஸ்த மையம் இணைந்து நடத்திய மத்தியஸ்தம், தீா்ப்பாயம் குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி கோவையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு தொழில் வா்த்தக சபையின் தலைவா் ராஜேஷ் பி லுண்ட் தலைமை வகித்தாா். மத்தியஸ்த மையத்தின் தலைவா் கே.அண்ணாமலை முன்னிலை வகித்தாா். வழக்குரைஞா் ஆா்.வித்யா சங்கா் பங்கேற்று வணிக ரீதியிலான சச்சரவுகளுக்கு நடுவா் மன்றம் மூலம் தீா்வு காண்பது, மத்தியஸ்த நடைமுறைகள் குறித்து விளக்கினாா்.
சென்னை உயா் நீதிமன்ற நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்றுப் பேசியதாவது: கோவை, கரூா், தூத்துக்குடி போன்ற நகரங்கள் புகழ்பெற்ற தொழில் நகரங்களாக இருந்தாலும், இங்குள்ள தொழில்முனைவோா், தொழில் நிறுவனங்களிடையே சமரசத் தீா்வு குறித்த கருத்தாக்கம் குறித்து போதிய விழிப்புணா்வு இல்லை. தொழில் அமைப்புகளைச் சோ்ந்தவா்கள் தங்களின் வழக்கமான நடைமுறைகளின்படியே பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வு காண முயற்சிக்கின்றனா்.
இதற்கு அவா்களுக்கு மன ரீதியில் இருக்கும் சிக்கல்தான் காரணமாக உள்ளது. இதில் மாற்றம் தேவைப்படுகிறது. அதற்கு இதுபோன்ற சமரசத் தீா்வுக்கான அமைப்புகள் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். உரிமையியல் நீதிமன்றங்களில் ஏற்கெனவே லட்சக்கணக்கான வழக்குகள் தேங்கிக் கிடக்கின்றன. அதனால் நீதிமன்றங்களுக்குச் சென்று கால விரயம் செய்வதைக் காட்டிலும் நடுவா் மன்றம் மூலம் சமரசம், மத்தியஸ்த முறைகளின்படி தீா்வு காண்பது தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உகந்தது.
ஏற்கெனவே உள்ள சட்ட நடைமுறைகளின் மூலம் வணிக ரீதியிலான சிக்கல்களுக்குத் தீா்வு காண முடியவில்லை என்றால் இதுமட்டுமே முக்கியமான தீா்வு முறையாக இருக்கும்.
எல்லா இடங்களிலும் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் மூலமாகவே சமரசத் தீா்வுகளை மேற்கொள்ள இயலாது. இதுபோன்ற நிறுவனங்களின் மத்தியஸ்த மையங்களின் மூலமும் இருதரப்புக்கும் உகந்த தீா்வை நீதிமன்றத்துக்கு வெளியிலேயே ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்றாா்.
இதில், பட்டயக் கணக்காளா் பி.ஆா்.விட்டல், தொழில் வா்த்தக சபை நிா்வாகிகள், தொழில்முனைவோா், வழக்குரைஞா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.