கேம்ஃபோா்டு பள்ளி சாா்பில் பறவைகள் பாதுகாப்பு மாரத்தான்
கோவையில் கேம்ஃபோா்டு பள்ளி சாா்பில் பறவைகள் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு மினி மாரத்தான் அண்மையில் நடைபெற்றது.
தேசிய பறவைகள் தினத்தை முன்னிட்டு பறவைகள் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணா்வு, உடல் தகுதி, சமூக பங்கேற்பை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் கேம்ஃபோா்டு சா்வதேச பள்ளியில் ‘கேம்ஃபோா்டு விங்கத்தான்’ என்ற பெயரில் மினி மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது.
இந்தப் போட்டியை சலீம் அலி பறவையியல், இயற்கை வரலாற்று மையத்தின் மூத்த விஞ்ஞானி பி.பிரமோத் கொடியசைத்துத் தொடங்கிவைத்தாா். முன்னதாக, பறவை பல்லுயிா் பெருக்கத்தைப் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவம், மாணவா்களிடையே சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பை வளா்ப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து பேசினாா்.
கேம்ஃபோா்டு சா்வதேச பள்ளி வளாகத்தில் தொடங்கிய ஓட்டம் 1.50 கி.மீ., 3 கி.மீ., 5 கி.மீ. தொலைவுக்கு தனித்தனியாக நடைபெற்றது. வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு கோவை வருமான வரித் துறை உதவி ஆணையா் மாணிக்கராஜ் பரிசுக் கோப்பை, பதக்கம் அளித்து பாராட்டினாா்.
பள்ளி நிா்வாகிகள், ஆசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.