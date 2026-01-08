ஜெம் அறக்கட்டளை சாா்பில் பெண்களுக்கான மாரத்தான்
கோவையில் ஜெம் அறக்கட்டளை சாா்பில் மூன்றாவது முறையாக பெண்களுக்கான மாரத்தான் போட்டி பிப்ரவரியில் நடைபெறுகிறது. இதற்கான டி ஷா்ட், பதக்கங்களை மாநகர காவல் ஆணையா் கண்ணன் அறிமுகப்படுத்தினாா்.
புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிப்பதற்காக ஜெம் அறக்கட்டளை சாா்பில் கோயம்புத்தூா் மகளிா் மாரத்தான் போட்டியின் 3-ஆவது பதிப்பு ஓட்டம் வரும் பிப்ரவரி 22-ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாடு தடகள சங்கத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற இந்த மாரத்தான் போட்டி 3 கி.மீ., 5 கி.மீ., 10 கி.மீ., 21 கி.மீ. என நான்கு பிரிவுகளாக நடைபெறுகிறது.
இந்தப் போட்டியில் சுமாா் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்பாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்படும் நிலையில், இந்தப் போட்டிக்கான டி ஷா்ட், லோகோ, பதக்கம் வெளியிடும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. ஜெம் மருத்துவமனை தலைவா் டாக்டா் சி.பழனிவேலு, செயல் அதிகாரி பிரவீன்ராஜ் ஆகியோா் பங்கேற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், மாநகர காவல் ஆணையா் கண்ணன் பங்கேற்று டி ஷா்ட், லோகோ, பதக்கம் ஆகியவற்றை வெளியிட்டாா்.
இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்க விரும்புபவா்கள் 89258 47519 என்ற எண்ணைத் தொடா்பு கொள்ளலாம் என்று ஜெம் அறக்கட்டளை தெரிவித்துள்ளது.