கோவையில் எஸ்ஐஆா் பணி ஆய்வுக் கூட்டம்
கோவை: கோவையில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் 2026 (எஸ்ஐஆா்) தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டம், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு பாா்வையாளா் குல்தீப் நாராயண் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியரும், தோ்தல் அலுவலருமான பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா், மாநகராட்சி ஆணையாளா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன், கூடுதல் ஆட்சியா் (வளா்ச்சி) சங்கேத் பல்வந்த் வாகே, வருவாய் அலுவலா் ப.நாராயணன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகள் தொடா்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள், வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள வாக்காளா்களின் எண்ணிக்கை, நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள வாக்காளா்களின் விவரம், மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட சிறப்பு முகாம்களில் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் தொடா்பான விவரங்களையும் கேட்டறிந்தாா்.
முன்னதாக, மேட்டுபாளையம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு முகாமையும் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். இதைத்தொடா்ந்து, கோயம்புத்தூா் மாவட்ட அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் நடைபெற்ற தோ்தல் விழிப்புணா்வு பேரணியை தொடங்கிவைத்தாா். மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தொடங்கி ரேஸ்கோா்ஸ் பகுதியில் நிறைவடைந்தது.
இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) மகேஸ்வரி, வட்டாட்சியா் (தோ்தல்) தணிகைவேல் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.