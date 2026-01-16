கோவை: கோவை - தன்பாத் வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: தன்பாத்தில் இருந்து சனிக்கிழமைகளில் மாலை 4.10 மணிக்குப் புறப்படும் தன்பாத் - கோவை வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் (எண்:03679), மறுமாா்க்கமாக, கோவையில் இருந்து செவ்வாய்க்கிழமைகளில் காலை 7.50 மணிக்குப் புறப்படும் கோவை - தன்பாத் வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் (எண்: 03680) வருகிற ஜனவரி 17-ஆம் தேதி முதல் ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எா்ணாகுளம் - பெங்களூரு ரயில் பகுதியாக ரத்து: பெங்களூரு ரயில் நிலையப் பகுதியில் பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், ஜனவரி 16-ஆம் தேதி முதல் மாா்ச் 10- ஆம் தேதி வரை 54 நாள்களுக்கு எா்ணாகுளம் - பெங்களூரு இன்டா்சிட்டி ரயில் ( எண்: 16378) பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் - பெங்களூரு நிலையம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது, மேற்கண்ட நாள்களில் எா்ணாகுளம் - பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் இடையே மட்டுமே இயக்கப்படும்.
இதேபோல, ஜனவரி 17-ஆம் தேதி முதல் மாா்ச் 11-ஆம் தேதி வரை 54 நாள்களுக்கு பெங்களூரூ - எா்ணாகுளம் இன்டா்சிட்டி ரயில் (எண்: 16377) பெங்களூரு - பெங்களூரு கன்டோன்மென்ட் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது, மேற்கண்ட நாள்களில் பெங்களூரு கன்டோன்ட்மென்ட் - எா்ணாகுளம் இடையே மட்டுமே இயக்கப்படும்.
சென்னை - கோவை ரயில் ரத்து: வருகிற ஜனவரி 19-ஆம் தேதி சென்னை - கோவை சிறப்பு ரயில் (எண்: 06033), ஜனவரி 21-ஆம் தேதி போத்தனூா் - சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06024), சென்னை - போத்தனூா் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06023) முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது என சேலம் ரயில்வே கோட்டம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.