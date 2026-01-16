50 கோடி இந்தியா்களுக்கு இலவச மருத்துவப் பாதுகாப்பு: குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பெருமிதம்
கோவை/ திருப்பூா்: ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் மூலமாக 50 கோடி இந்தியா்களுக்கு இலவச மருத்துவப் பாதுகாப்பை மத்திய அரசு வழங்கி வருவதாக குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளாா்.
கோவை கே.எம்.சி.ஹெச். மருத்துவமனையில் நவீன நரம்பியல் அறிவியல் மையம், புறநோயாளிகள் பிரிவு மற்றும் முதுநிலை மருத்துவப் பிரிவு தொடக்க விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கே.எம்.சி.ஹெச். மருத்துவமனையின் தலைவரும், நிா்வாக இயக்குநருமான மருத்துவா் நல்ல ஜி.பழனிசாமி தலைமை வகித்தாா். இதில், சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்ற குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பேசியதாவது:
ஒரு மனிதன் வெற்றி பெறவேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றியமையாததாக நான் கருதுவது கடின உழைப்பு, விடாமுயற்சி, எந்தச் சூழ்நிலையிலும் தன்னுடைய மனத்தன்மையை இழக்காமல் இருத்தல் ஆகியவைதான். அப்படி மகத்தான வெற்றி பெற்றவா் தமிழகத்தில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் எம்.ஜி.ஆா். ஆவாா்.
ஒரு பைசாகூட லஞ்சம் கொடுக்காமல் இந்தக் காலத்தில் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி கிடைக்கிறது என்பது ஆச்சரியமான விஷயம் என்று நல்ல ஜி.பழனிசாமி குறிப்பிட்டாா். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் செயல்படும் பிரதமா் மோடியின் ஆட்சியே இதற்கு காரணம்.
தமிழகத்துக்கு ஒரே ஆண்டில் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக இருந்த காலத்தில் பிரதமா் மோடி வழங்கியுள்ளாா்.
140 கோடி மக்கள் வாழும் நம் நாட்டில் எல்லோருக்கும் தேவைப்படும்போது மருத்துவ உதவிகள் கிடைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் ஆரோக்கியமான வாழ்வியல் முறையை இந்த மண்ணில் உருவாக்க இயலும்.
கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக நாட்டின் சுகாதார பட்ஜெட் ரூ.37 ஆயிரம் கோடியாக இருந்தது. 2025-26-இல் அது ரூ. 98 ஆயிரம் கோடியாக உயா்ந்துள்ளது.
‘ஆயுஷ்மான் பாரத்’ திட்டம்தான் உலகின் மிகப்பெரிய அரசு நிதியுதவி சுகாதாரத் திட்டமாக உள்ளது. இது 50 கோடி இந்தியா்களுக்கு இலவச மருத்துவப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
கிராமப்புறங்களில் ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு உத்தரவாதத்தைத் தரும் வகையில் 1.6 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட சுகாதார மற்றும் உடல் நல மையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவா்கள் பற்றாக்குறையைப் போக்க அரசு தொடா்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. ஏழை, எளிய மாணவா்கள்கூட மருத்துவம் பயிலும் நிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 300-க்கும் மேற்பட்ட புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் நாடு முழுவதும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்டந்தோறும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தை பிரதமா் மோடி அமல்படுத்தி வருகிறாா்.
ஆரோக்கியமான இந்தியாவை உருவாக்காமல் வல்லரசாக இந்தியாவை உருவாக்க முடியாது என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், ஓய்வுபெற்ற உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி பி.சதாசிவம், சக்தி குழுமங்களின் தலைவரும், நிா்வாக இயக்குநருமான ம.மாணிக்கம், கே.எம்.சி.ஹெச். துணைத் தலைவா் தவமணி பழனிசாமி, செயல் இயக்குநா் அருண் பழனிசாமி, மேகாலய மாநில முன்னாள் ஆளுநா் வி.சண்முகநாதன், முன்னாள் அமைச்சா்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, கே.சி.கருப்பணன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
திருப்பூா் குலதெய்வ கோயிலில் வழிபாடு
முன்னதாக, குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தனது சொந்த ஊரான திருப்பூரில் பொங்கல் பண்டிகையைக் கொண்டாடினாா்.
புது தில்லியிலிருந்து சிறப்பு விமானம் மூலம் புதன்கிழமை கோவைக்கு வந்த அவா் அங்கிருந்து காா் மூலம் திருப்பூா் வந்தாா். திருப்பூரில் கணக்கம்பாளையத்தில் உள்ள தனது உறவினா் வீட்டுக்குச் சென்று இரவு தங்கிய அவா் வியாழக்கிழமை காலையில் அங்கு நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில் கலந்து கொண்டாா்.
தொடா்ந்து கணக்கம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள கோயிலில் வழிபட்ட பின்னா், அங்கு நடைபெற்ற உறவினரின் புதிய இல்ல திறப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டாா்.
கோவை, திருப்பூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்ட அவா், கோவையில் இருந்து விமானத்தில் புது தில்லிக்கு வியாழக்கிழமை புறப்பட்டுச் சென்றாா்.