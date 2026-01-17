போத்தனூா் வழித்தடத்தில் கோட்டயம் - பெங்களூரு இடையே சிறப்பு ரயில்
கோவை: கேரள மாநிலம் கோட்டயத்தில் இருந்து கா்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு இடையே போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: கோட்டயத்தில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜனவரி 18) நண்பகல் 12.30 மணிக்கு புறப்படும் கோட்டயம் - பெங்களூரு சிறப்பு ரயில் (எண்: 06147) மறுநாள் காலை 3.30 மணிக்கு பெங்களூரு ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கமாக, திங்கள்கிழமை (ஜனவரி 19) இரவு 10.10 மணிக்கு பெங்களூருவில் இருந்து புறப்படும் பெங்களூரு - கோட்டயம் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06148) மறுநாள் காலை 10.50 மணிக்கு கோட்டயம் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
இந்த சிறப்பு ரயில் எா்ணாகுளம் டவுன், ஆலுவா, திருச்சூா், பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், குப்பம், பங்காருப்பேட்டை, கிருஷ்ணராஜபுரம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.