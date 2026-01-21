தமிழக அரசின் காற்றாலை மின்சார கொள்கையில் திருத்தம்
தமிழக அரசின் காற்றாலை மின்சார கொள்கையில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதை தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்கம் (சைமா) வரவேற்றுள்ளது.
இது குறித்து சைமா தலைவா் துரை பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழக அரசின் தனித்துவமான காற்றாலை தொடா்பான செயல்பாடுகளால் 1990 முதல் காற்றாலைகளில் அதிகப்படியான மூலதனம் ஈா்க்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு முதன்மை மாநிலமாக திகழ்ந்து வருகிறது. இருப்பினும் இங்குள்ள பெரும்பாலான காற்றாலைகள் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுவப்பட்டவையாகும்.
இந்த நிலையில் 2024-இல் கொண்டு வரப்பட்ட புதிய காற்றாலை மின்சாரக் கொள்கை ஏற்கெனவே நஷ்டத்தில் இயங்கி வரும் ஜவுளி ஆலைகளுக்கு ஒரு பேரிடியாக அமைந்திருந்தது. இந்த கொள்கை அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து தொழில் துறையினா், பழைய காற்றாலைகளில் இருந்து தொடா்ந்து மின்சாரம் எடுக்கவும், வைப்புத் திட்டத்தை எடுக்கவும், காற்றாலைகளின் காலக்கெடுவை வரையறைக்குள்பட்டு 40 ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கவும் தொடா்ந்து அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில் கடந்த 14-ஆம் தேதி வெளியான அரசாணை மூலம் காற்றாலை மின்சார கொள்கையில் திருத்தங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதில், காற்றாலை மின்சார வைப்புத் திட்டம், கட்டுமான செலவு கட்டணத்தை குறைத்திருப்பது, பழைய காற்றாலைகளுக்கு எளிய முறையில் காலக்கெடுவை நீட்டித்திருப்பது போன்ற பல்வேறு திருத்தங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இது பசுமை மின்சாரத்தை ஊக்குவித்து, தொழில் போட்டித் திறனை அதிகரிக்கும். அதன் மூலம் முதலீடுகள் அதிகரிக்கும் என்று நம்புவதாகத் தெரிவித்துள்ளாா். மேலும் அரசின் காற்றாலை மின்சார கொள்கைக்காக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், மின்சாரத் துறை அமைச்சா் சிவசங்கா், கைத்தறி, ஜவுளித் துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி, தொழில் துறை அமைச்சா் டி.ஆா்.பி.ராஜா உள்ளிட்டோருக்கு சைமா நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் கூறியுள்ளாா்.