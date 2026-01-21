பெரியாா் நூலகத்தை பிப்ரவரியில் முதல்வா் திறந்துவைக்கிறாா்
கோவை காந்திபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரியா நூலகத்தை பிப்ரவரி மாதத்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்துவைக்க உள்ளதாக பொதுப் பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு தெரிவித்தாா்.
கோவை மாநகராட்சி சாா்பில் காந்திபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டு வரும் பெரியாா் நூலகம் மற்றும் அறிவியல் மையத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை அமைச்சா் எ.வ.வேலு புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா். பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
கல்விக்கு முதல்வா் அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறாா். அதனால்தான், அறிவுள்ள சமுதாயத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் மதுரையைத் தொடா்ந்து, கல்வி மாவட்டமான கோவையில் இந்த நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 1 லட்சத்து 98 ஆயிரம் சதுரஅடியில் 8 தளங்களுடன் ரூ.300 கோடி மதிப்பில் இந்த மையம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
‘ பெரியாா் அறிவுலகம்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த நூலக மையத்தில், 400 போ் அமரக்கூடிய கருத்தரங்கம், டிஜிட்டல் நூலகம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில நூல் பிரிவுகள், பருவ நூல் பிரிவுகள் அமையவுள்ளன. போட்டித் தோ்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவா்களுக்குத் தனி நூலகம், சொந்தப் புத்தகங்களைக் கொண்டு வந்து படிக்கத் தனி இடம் மற்றும் 500 காா்கள், 400 இருசக்கர வாகனங்கள் நிறத்தும் வசதி கொண்ட வாகன நிறுத்துமிடம் மற்றும் மின்தூக்கி, நகரும் படிக்கட்டுகள் ஆகிய வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மையத்தில் 1 லட்சம் புத்தகங்களை அடுக்கிடும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதிக்குள் அனைத்துப் பணிகளும் முடிவடையும். பிப்ரவரி மாதத்தில் முதல்வா் இசைவைப் பெற்று, பெரியாா் நூலகம் திறக்கப்படும்.
கோவை மேற்குப் புறவழிச் சாலை பணிகள் 90 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன. கோவை அவிநாசி சாலை ஜி.டி.பாலத்தை நீலாம்பூா் வரை நீட்டிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு அனுமதி மறுத்துள்ள நிலையில், மீண்டும் அதற்காக கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
ஆய்வின்போது, ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா், மாநகராட்சி ஆணையா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன், திமுக கோவை மாநகா் மாவட்டப் பொறுப்பாளா் துரை. செந்தமிழ் செல்வன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.