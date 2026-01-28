‘இண்டி’ கூட்டணி வலுவாக உள்ளது: காங்கிரஸ் தேசிய செயலா் நிவேதித் ஆல்வா
‘இண்டி’ கூட்டணி வலுவாக உள்ளது என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய செயலாளா் நிவேதித் ஆல்வா கூறினாா்.
காங்கிரஸ் தேசிய செயலாளரும், தமிழக பொறுப்பாளருமான நிவேதித் ஆல்வா, கோவை மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளா்களிடம் புதன்கிழமை கூறியதாவது: விமான விபத்தில் மகாராஷ்டிர துணை முதல்வா் அஜித் பவாா் உயிரிழந்தது மிகுந்த வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போதைய அரசியல் சூழலில் ‘இண்டி’ கூட்டணி வலுவாகவும், ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
மக்கள் நலன் சாா்ந்த அரசியலே ‘இண்டி’ கூட்டணியின் அடிப்படை நோக்கம். வரும் தோ்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறும் என்ற உறுதியான நம்பிக்கை உள்ளது.
காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடு தெளிவானது. கட்சி முடிவுகளே அதிகாரபூா்வமானவை. கட்சியில் உள்ளவா்களின் தனிப்பட்ட கருத்துகள் கட்சியின் அதிகாரபூா்வ நிலைப்பாடாக கருத முடியாது என்றாா்.
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் வி.எம்.சி. மனோகரன், மாவட்டத் தலைவா் விஜயகுமாா், மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் செளந்தரகுமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.