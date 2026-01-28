மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு இடையேயான விளையாட்டுப் போட்டி: ஆணையா் தொடங்கிவைத்தாா்
மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு இடையேயான விளையாட்டுப் போட்டிகளை ஆணையா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன் புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
கோவை மாநகராட்சி நிா்வாகத்தின்கீழ் 17 மேல்நிலைப் பள்ளிகள், 10 உயா்நிலைப் பள்ளிகள், 37 நடுநிலைப் பள்ளிகள், 83 ஆரம்பப் பள்ளிகள், 1 சிறப்பு பள்ளி என மொத்தம் 148 பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்தப் பள்ளிகளில் மாணவா்களின் கல்வி, விளையாட்டுத் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், மாநகராட்சியில் 64 பள்ளிகளில் 6 முதல் 9-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவிகள் பங்குபெறும் மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு இடையேயான விளையாட்டுப் போட்டிகளை
ரத்தினபுரி மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாநகராட்சி ஆணையா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன் தொடங்கிவைத்தாா்.
பல்வேறு பள்ளிகளில் குழுப்போட்டி, தடகள போட்டிகள் பிப்ரவரி 9-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளன.
இதில், வெற்றுபெறும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பதக்கங்கள், கோப்பைகள் மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட உள்ளன.
தொடக்க விழாவில், துணை மேயா் ரா.வெற்றிசெல்வன், மத்திய மண்டலத் தலைவா் மீனா லோகு, கல்விக்குழுத் தலைவா் மாலதி நாகராஜ், மாநகராட்சி கல்வி அலுவலா் குணசேகரன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.