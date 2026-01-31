கல்லூரி மாணவரிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த இளைஞா்கள் கைது
கோவையில் வீட்டுக்குள் புகுந்து கல்லூரி மாணவரிடம் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்துச் சென்ற 2 இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசியைச் சோ்ந்தவா் குருபிரகாஷ் (19). இவா், கோவை வெள்ளலூா் பகுதியில் நண்பா்களுடன் வீடு எடுத்து தங்கி, மலுமிச்சம்பட்டி பகுதியில் உள்ள தனியாா் கல்லூரியில் பொறியியல் 2-ஆம் ஆண்டு படித்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில், குருபிரகாஷ் கடந்த 28-ஆம் தேதி அறையில் இருந்துள்ளாா். அப்போது, அங்கு திடீரென வந்த 6 போ், அவரிடம் விக்கி என்பவா் இங்கு தங்கியுள்ளாரா எனக் கேட்டுள்ளனா். அவா் இல்லை எனக் கூறியுள்ளாா். இதையடுத்து, திரும்பிச் சென்ற அவா்கள், மறுநாள் இரவு மீண்டும் வந்து ஒரு நபரின் புகைப்படத்தைக் காண்பித்து இவா் யாா் என தெரியுமா எனக் கேட்டுள்ளனா்.
அவா் தெரியாது எனக் கூறியதையடுத்து, அவா் அணிந்திருந்த ஒரு பவுன் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனா்.
இது குறித்த பேத்தனூா் காவல் நிலையத்தில் குருபிரகாஷ் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதில், குருபிரகாஷிடம் நகையை பறித்தவா்கள் தூத்துக்குடியைச் சோ்ந்த அருண்குமாா் (19), திருச்சியைச் சோ்ந்த பிரனவ் (18), அபிஷேக், மற்றொரு பிரனவ், பாலா, அப்சல் ஆகியோ் என்பதும், கோவையில் தங்கி குனியமுத்தூா் பகுதியில் உள்ள தனியாா் கல்லூரியில் படித்து வருவதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அருண்குமாா், பிரனவ் ஆகியோரைக் கைது செய்த போலீஸாா், தலைமறைவாக உள்ள 4 பேரைத் தேடி வருகின்றனா்.