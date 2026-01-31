பொறியியல் பணி: ஆலப்புழா - தன்பாத் ரயில் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கம்!

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக ஆலப்புழா - தன்பாத் ரயில் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: ஆலப்புழா - தன்பாத் விரைவு ரயில் (எண்: 13352) திங்கள்கிழமை (பிப்ரவரி 2) வழக்கமான வழித்தடத்தில் இயக்கப்படாமல் போத்தனூா் - இருகூா் வழியாக இயக்கப்படும். இதனால், இந்த ரயில் கோவை நிலையம் செல்வது தவிா்க்கப்படும்.
இதேபோல, திருச்சியில் இருந்து பிப்ரவரி 3-ஆம் தேதி பிற்பகல் 1 மணிக்குப் புறப்படும் திருச்சி - பாலக்காடு ரயில் (எண்: 16843) திருச்சி - ஊத்துக்குளி இடையே மட்டும் இயக்கப்படும். ஊத்துக்குளி - பாலக்காடு இடையே முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.