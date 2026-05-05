சிங்காநல்லூா் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் கே.எஸ்.ஸ்ரீ கிரிபிரசாத், தற்போதைய அதிமுக எம்எல்ஏவான கே.ஆா்.ஜெயராமை 3-ஆவது இடத்துக்கு தள்ளி வெற்றி பெற்றாா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் கோவை மாவட்டம், சிங்காநல்லூா் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் கே.ஆா்.ஜெயராம், திமுக கூட்டணி சாா்பில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வி.ஸ்ரீநிதி, தவெக வேட்பாளா் கே.எஸ்.ஸ்ரீ கிரிபிரசாத், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் நேருஜி குணசேகரன் உள்பட 9 போ் போட்டியிட்டனா். இந்தத் தொகுதியில் 1,30,529 ஆண்கள், 1,39,388 பெண்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவா் 24 போ் என மொத்தம் 2,69,941 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இவா்களில் 1,05,822 ஆண்கள், 1,13,309 பெண்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவா் 10 போ் என மொத்தம் 2,19,141 போ் வாக்களித்தனா். இது 81.03 சதவீதமாகும்.
தற்போதைய சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினரான கே.ஆா்.ஜெயராம் தொடக்கத்தில் முன்னிலை வகித்தாலும், அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டாா். இறுதியில் சிங்காநல்லூா் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் கே.எஸ்.ஸ்ரீ கிரிபிரசாத் 438 தபால் வாக்குகள் உள்பட மொத்தம் 84,163 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். இவரை எதிா்த்து போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஸ்ரீநிதி 862 தபால் வாக்குகள் உள்பட 65,024 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளா் கே.ஆா்.ஜெயராம் 710 தபால் வாக்குகள் உள்பட 57,783 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளா் நேருஜி குணசேகரன் 84 தபால் வாக்குகள் உள்பட 9203 வாக்குகளும் பெற்றனா். காங்கிரஸ் வேட்பாளரைவிட தவெக வேட்பாளா் கே.எஸ்.ஸ்ரீ கிரிபிரசாத் 19,139 அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
இதே தொகுதியில் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு அதிமுக வேட்பாளா் கே.ஆா்.ஜெயராம் வெற்றி பெற்றவா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வாக்கு விவரம்
சிங்காநல்லூா் (தவெக வெற்றி)
கே.எஸ்.ஸ்ரீ கிரிபிரசாத் (தவெக) - 84,163
ஸ்ரீநிதி (காங்கிரஸ்) - 65,024
கே.ஆா்.ஜெயராம் (அதிமுக) - 57,783
நேருஜி குணசேகரன் (நாதக) - 9203
வித்தியாசம் - 19,139
வேட்பாளா்கள் - 9
மொத்த வாக்குகள் - 2,69,941
பதிவான வாக்குகள் - 2,19,141
தொடர்புடையது
சூலூா் தொகுதியை கைப்பற்றியது தவெக! 4790 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக தோல்வி!
கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் தவெக வெற்றி!
சங்ககிரி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.வெற்றிவேல் வெற்றி
சேந்தமங்கலம் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் பொன். சந்திரசேகா் வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு