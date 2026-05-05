மடத்துக்குளம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஜெயராமகிருஷ்ணன் எதிா்த்து போட்டியிட்ட அமமுக வேட்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான சண்முகவேலுவை தோற்கடித்தாா்.
மடத்துக்குளம் தொகுதியில் 13 போ் போட்டியிட்டனா். இத்தொகுதியில் 1 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 252 ஆண்கள், 1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 541 பெண்கள், 16 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 2 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 809 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இவா்களில் 89 ஆயிரத்து 762 ஆண்கள், 96 ஆயிரத்து 808 பெண்கள், 3 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 1 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 573 போ் வாக்களித்துள்ளனா். இது 86.86 சதவீத பதிவாகும்.
இதில் திமுக வேட்பாலா் ஜெயராமகிருஷ்ணன் 70,458 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக வேட்பாளா் சண்முகவேலு 54,490 வாக்குகள், தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட திருமலை 52,684 வாக்குகள், நாதக சாா்பில் போட்டியிட்ட ராதாமணி 6,578 வாக்குகள், நோட்டாவுக்கு 911 வாக்குகளும் கிடைக்கப் பெற்றன. இதில் திமுக வேட்பாளா் ஜெயராமகிருஷ்ணன் 15,968 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
வாக்குகள் விவரம்:
ஜெயராமகிருஷ்ணன் (திமுக)- 70,458
சண்முகவேலு (அமமுக)- 54,490
திருமலை (தவெக)- 52,684
ராதாமணி (நாதக)- 6,578
வேட்பாளா்கள்- 13
மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,14,809
பதிவான வாக்குகள் - 1,86,573.
