Dinamani
ஐசிஎஃப்-இல் முதல்முறையாக தானியங்கி கதவுடன் ‘இமு' ரயில்தில்லியில் பிரிக்ஸ் மாநாடு: ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அராக்சி இந்தியா வந்தடைந்தார்நீட் வினாத்தாள் கசிவு: என்டிஏவை கலைக்க உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுசரக்குப் போக்குவரத்து விநியோக தரவரிசை: முன்னணியில் தமிழகம்ஹிந்து மதம் ஒரு வாழ்க்கை முறை: உச்சநீதிமன்றம்இனி பிஎஃப் இறுதித் தொகை தானியங்கி முறையில் விடுவிப்புஇந்திய எரிசக்தி ஒப்பந்தங்களை ரஷியா முழுமையாக நிறைவேற்றும் - வெளியுறவு அமைச்சா் லாவ்ரோ உறுதிமகளிா் உரிமைத் தொகைக்காக பயனாளிகள் காத்திருப்பு - உதயநிதி ஸ்டாலின்நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை: குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,441-ஆக அதிகரிப்புஅகிலேஷின் சகோதரா் பிரதீக் யாதவ் திடீா் உயிரிழப்பு - அரசியல் தலைவா்கள் இரங்கல்
/
கோயம்புத்தூர்

திருமணம் செய்வதாகக் கூறி பெண்ணை ஏமாற்றிய காவலா் கைது

திருமணம் செய்வதாகக் கூறி இளம் பெண்ணை ஏமாற்றிய காவலரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

திருமணம் செய்வதாகக் கூறி இளம் பெண்ணை ஏமாற்றிய காவலரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கோவை மாநகா், பேரூா் பகுதியைச் சோ்ந்த 29 வயது பெண் பேரூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாா் மனு:

கோவை மாவட்டம், ஆனைமலை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் உதயகுமாா் (37). இவா் பில்லூா் அணை காவல் நிலையத்தில் காவலராகப் பணிபுரிந்து வந்தாா். அப்போது என்னை உதயகுமாா் காதலித்தாா். இதற்கிடையே நான் கா்ப்பமான நிலையில், தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று கட்டாயமாக கருக்கலைப்பு செய்ய வைத்தாா். இதனால் சந்தேகமடைந்து விசாரித்தபோது உதயகுமாருக்கு ஏற்கெனவே திருமணமாகி இருப்பது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து கேட்ட போது இருவரும் தனிமையில் இருந்த விடியோவை வெளியிடுவதாகக் கூறி மிரட்டல் விடுத்ததோடு, என்னை திருமணம் செய்யவும் மறுக்கிறாா். அவா் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

இதையடுத்து, பேரூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, காவலா் உதயகுமாரைக் கைது செய்தனா்.

தொடர்புடையது

பாலியல் வழக்கில் தொழிலாளி கைது

பாலியல் வழக்கில் தொழிலாளி கைது

இளம்பெண்ணை ஏமாற்றியவா் கைது

இளம்பெண்ணை ஏமாற்றியவா் கைது

அடகு நகையை மீட்பதாகக் கூறி பணம் மோசடி: அடகு நகையை மீட்பதாகக் கூறி பணம் மோசடி

அடகு நகையை மீட்பதாகக் கூறி பணம் மோசடி: அடகு நகையை மீட்பதாகக் கூறி பணம் மோசடி

திருவிழாவில் மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த பெண் கைது

திருவிழாவில் மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த பெண் கைது

விடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு