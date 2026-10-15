உரிய ஆவணங்களின்றி தங்கியிருந்த வங்கதேச இளைஞருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை
உரிய ஆவணங்களின்றி திருப்பூரில் தங்கியிருந்த வங்கதேச இளைஞருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறை - பிரதிப் படம்
உரிய ஆவணங்களின்றி திருப்பூரில் தங்கியிருந்த வங்கதேச இளைஞருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
செட்டிபாளையம், இந்திரா நகா் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே திருப்பூா் மாநகா், 15வேலம்பாளையம் போலீஸாா் கடந்த ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது போலீஸாரைக் கண்டதும் இளைஞா் ஒருவா் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தாா். அவரை துரத்திச் சென்று போலீஸாா் பிடித்தனா்.
விசாரணையில் அவா், வங்கதேசம், டாக்காவைச் சோ்ந்த முகமது ஷாகின் மியா (24) என்பதும், இந்தியாவுக்குள் வருவதற்கான பாஸ்போா்ட், விசா உள்ளிட்ட எந்தவித ஆவணங்களும் அவரிடம் இல்லை என்பதும், உரிய ஆவணங்களின்றி திருப்பூருக்கு வந்து தங்கி பனியன் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதுதொடா்பாக போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து முகமது ஷாகின் மியாவை கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
திருப்பூா் 2-ஆவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் உரிய ஆவணங்களின்றி தங்கி இருந்த முகமது ஷாகின் மியாவுக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை, ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து நீதிபதி கனகராஜ் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் பிரபாகரன் ஆஜரானாா்.
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