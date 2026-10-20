‘வீ தி லீடா்ஸ்’ அமைப்பின் மாநிலப் பொருளாளா் நியமனம்: கே. அண்ணாமலை அறிவிப்பு
‘வீ தி லீடா்ஸ்’ அமைப்பின் மாநிலப் பொருளாளராக பாலாஜி உத்தம ராமசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த அமைப்பின் தலைமை சேவகா் கே.அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளாா்.
அண்ணாமலை - கோப்புப்படம்.
‘வீ தி லீடா்ஸ்’ அமைப்பின் மாநிலப் பொருளாளராக பாலாஜி உத்தம ராமசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த அமைப்பின் தலைமை சேவகா் கே.அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
‘வீ தி லீடா்ஸ்’ அமைப்பின் நிா்வாகக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும், நிதி நிா்வாகத்தைச் சிறப்பாக ஒருங்கிணைக்கவும் மாநிலப் பொருளாளராக பாலாஜி உத்தம ராமசாமி நியமிக்கப்படுகிறாா். அமைப்பின் நிதி நிா்வாகப் பொறுப்புகள், வரவு-செலவுக் கணக்குகளை முறைப்படுத்துதல் மற்றும் நிதி சாா்ந்த செயல்பாடுகளை வெளிப்படைத்தன்மையுடனும், பொறுப்புணா்வுடனும் ஒருங்கிணைக்கும் பணிகளை அவா் மேற்கொள்வாா்.
புதிய பொறுப்பேற்றுள்ள அவா், தனது பணிகளில் முழு அா்ப்பணிப்புடனும் நோ்மையுடனும் செயல்பட்டு, அமைப்பின் வளா்ச்சிக்கும் அதன் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்குவாா் என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.