குனியமுத்தூா் செங்குளத்தில் மரங்களை வெட்டியதாக புகாா்: லாரி சிறைபிடிப்பு
கோவை குனியமுத்தூா் செங்குளத்தில் சீமைக் கருவேல மரங்களுடன் சோ்த்து, மற்ற மரங்களையும் வெட்டியதாக கூறி மரக்கட்டைகள் ஏற்றப்பட்ட லாரியை சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா்கள், பொதுமக்கள் சிறைபிடித்தனா்.
செங்குளத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சீமைக் கருவேல மரங்கள் அகற்றும் பணி.
கோவை குனியமுத்தூா் செங்குளத்தில் சீமைக் கருவேல மரங்களுடன் சோ்த்து, மற்ற மரங்களையும் வெட்டியதாக கூறி மரக்கட்டைகள் ஏற்றப்பட்ட லாரியை சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா்கள், பொதுமக்கள் சிறைபிடித்தனா்.
அரசின் உத்தரவுப்படி, தனியாா் நிலங்கள் மற்றும் அரசுக்கு சொந்தமான இடங்களில் சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், கோவையில் உள்ள குளங்களில் காணப்படும் சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணி ஒப்பந்த அடிப்படையில் தனியாா் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அவா்கள் குளங்களில் சீமைக் கருவேல மரங்களை வேரோடு அகற்றி வருகின்றனா். இந்நிலையில், குனியமுத்தூரில் உள்ள செங்குளத்தில் சீமைக் கருவேல மரங்களுடன் சோ்த்து, நாட்டுக் கருவேல மரங்கள் உள்பட 80-க்கும் மேற்பட்ட மற்ற வகை மரங்களையும் வெட்டிச் சாய்த்ததாகப் புகாா் எழுந்தது.
இதையடுத்து, கோவை குளங்கள் அமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளா் மணிகண்டன், கிரீன் கோ் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் நிறுவனா் சையத் உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் செங்குளம் பகுதியில் வியாழக்கிழமை திரண்டனா். சீமைக் கருவேல மரங்களுடன் சோ்த்து மற்ற மரங்களையும் வெட்டி, லாரியில் விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதாகக் கூறி, அங்கு மரக்கட்டைகள் ஏற்றப்பட்டு இருந்த லாரியைச் சிறை பிடித்தனா். இதையடுத்து, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா். அப்போது, வெட்டப்பட்ட மரங்கள் குறித்து உரிய விசாரணை செய்வதாக மாநகராட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மரக்கட்டைகளுடன் இருந்த லாரி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுதொடா்பாக, மேற்படி விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா்கள் மற்றும் பொதுமக்களால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட லாரி.
சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா்கள் மற்றும் பொதுமக்களால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட லாரி.
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