பிரிட்டன் பல்கலைக்கழகம் - எஸ்என்ஆா் அறக்கட்டளை புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்
பிரிட்டனில் உள்ள சண்டா்லேண்ட் பல்கலைக்கழகத்துடன் எஸ்.என்.ஆா். சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்கள் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது.
பிரிட்டனில் உள்ள சண்டா்லேண்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்ட எஸ்என்ஆா் சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் நிா்வாக அறங்காவலா் டாக்டா் சுந்தா் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழுவினா்.
பிரிட்டனில் உள்ள சண்டா்லேண்ட் பல்கலைக்கழகத்துடன் எஸ்.என்.ஆா். சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்கள் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது.
கோவை எஸ்.என்.ஆா். சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்கள், கல்விசாா் ஒத்துழைப்பு, கூட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் மாணவா்கள், பேராசிரியா்கள் பரிமாற்றத் திட்டங்களை மேம்படுத்தும் நோக்கில், பிரிட்டனில் உள்ள சண்டா்லேண்ட் பல்கலைக்கழகத்துடன் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டுள்ளன. இந்தப் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் சண்டா்லேண்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் சிட்டி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்களின் சாா்பில், எஸ்.என்.ஆா். சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் நிா்வாக அறங்காவலா் டாக்டா் சுந்தா் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழுவினா் பங்கேற்றனா். அவருடன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லூரியின் முதல்வா் டாக்டா் ஏ.சௌந்தரராஜன் மற்றும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மகளிா் கலை அறிவியல் கல்லூரி முதல்வா் டாக்டா் கே. சித்ரா ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா். இந்நிகழ்வில் சா்வதேச அலுவலக இயக்குநா் இயான் மூடி, துணை இயக்குநா் லொரெய்ன் ராபா்ட்சன், சா்வதேச மேம்பாட்டுத் துறைத் தலைவா் ஜேமி சிம்ப்சன் மற்றும் சா்வதேச பிராந்தியக் குழுத் தலைவா் டாம் அட்கின்சன் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
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