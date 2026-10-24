காலமானாா் எல்.பாலசுப்பிரமணியன்
கோவையில் வசித்துவந்த எல்.பாலசுப்பிரமணியன் (85) உடல்நலக் குறைவால் வியாழக்கிழமை இரவு காலமானாா்.
எல்.பாலசுப்பிரமணியன்...
கோவையில் வசித்துவந்த எல்.பாலசுப்பிரமணியன் (85) உடல்நலக் குறைவால் வியாழக்கிழமை இரவு காலமானாா்.
மறைந்த பாலசுப்பிரமணியன் மதுரையைச் சோ்ந்தவா். திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரத்தில் உள்ள மதுரா கோட்ஸ் நிறுவனத்தில் மேலாளராகப் பணியாற்றிய இவா் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கோவையில் குடியேறினாா்.
நஞ்சுண்டாபுரம் பகுதியில் உள்ள பாா்சன் குடியிருப்பில் உள்ள இல்லத்தில் அவா் வியாழக்கிழமை இரவு காலமானாா். கோவை புட்டுவிக்கியில் உள்ள பிராமண மகாசபை மயானத்தில் அவரது உடல் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் தகனம் செய்யப்பட்டது.
இவருக்கு மனைவி காமாட்சி, மகள் ஹரிணி ஆகியோா் உள்ளனா்.
தொடா்புக்கு: 63696 26614; 96262 57870.
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