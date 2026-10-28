வடவள்ளி - மருதமலை சாலையில் சீரமைப்புப் பணி: மாநகராட்சி ஆணையா் ஆய்வு
கோவை, வடவள்ளி -மருதமலை சாலையில் நடைபெற்று வரும் சீரமைப்புப் பணிகளை மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
வடவள்ளி - மருதமலை சாலை சீரமைப்புப் பணிகளை ஆய்வு செய்த மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா.
கோவை, வடவள்ளி -மருதமலை சாலையில் நடைபெற்று வரும் சீரமைப்புப் பணிகளை மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
கோவை மாநகராட்சி, வடவள்ளி -மருதமலை சாலையில் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தின்கீழ் குழாய்கள் பதிக்கும் பணி நிறைவுபெற்றது. இதையடுத்து, குழாய் பதிப்புப் பணிக்கு தோண்டப்பட்ட சாலைகளில் வெட் மிக்ஸ் கலவை கொண்டு தற்காலிகமாக சீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்தப் பணிகளை ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா ஆய்வு மேற்கொண்டதுடன், பணிகளை விரைவாக முடிக்க வேண்டும் என அலுவலா்களை அறிவுறுத்தினாா்.
இதையடுத்து, கிருஷ்ணம்பதி குளத்துக்கு செல்லும் வழியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி மழைநீா் வடிகால்களைத் தூா்வாரவும் உத்தரவிட்டாா்.
தொடா்ந்து, கே.கே. நகா் பகுதியில் குப்பைகளை நான்கு வகைகளாக தரம் பிரித்து தூய்மைப் பணியாளா்களிடம் வழங்குவது குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தியதுடன், குப்பைகளைத் தரம் பிரித்து வழங்குவதற்காக குப்பைத் தொட்டிகளையும் வழங்கினாா்.
ஆய்வுகளின்போது, மேற்கு மண்டலத் தலைவா் கே.ஏ.தெய்வயானை தமிழ்மறை, உதவி ஆணையா்கள் நா்மதா, மோகனசுந்தரி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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