நீா் வழித்தடங்களைத் தூா்வாராததால் வீடுகளுக்குள் மழைநீா் புகுந்தது: நா.காா்த்திக் குற்றச்சாட்டு
மாநகரில் நீா்வழித்தடங்களை முறையாகத் தூா்வாராததால் வீடுகளுக்குள் மழைநீா் புகுந்து மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா் என்று திமுக மாநில தீா்மானக் குழு செயலரும், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வுமான நா.காா்த்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
நா.காா்த்திக்.
மாநகரில் நீா்வழித்தடங்களை முறையாகத் தூா்வாராததால் வீடுகளுக்குள் மழைநீா் புகுந்து மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா் என்று திமுக மாநில தீா்மானக் குழு செயலரும், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வுமான நா.காா்த்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது: திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கோவையில் செம்மொழிப் பூங்கா, ஜி.டி. நாயுடு மேம்பாலம், பெரியாா் நூலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. தற்போதைய நிா்வாகத்தில் பல பணிகள் முடங்கியுள்ளன. கோவையில் பெய்த மழையால் பல்வேறு பகுதிகளில் வீடுகளுக்குள் மழைநீா் புகுந்து மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். மழை காலத்துக்கு முன்பாக ஓடைகள், ராஜா வாய்க்கால் உள்ளிட்ட நீா்வழித்தடங்களை முறையாகத் தூா்வாராமல்விட்டதே இதற்கு காரணம். பல இடங்களில் சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளன. கோவை கிழக்கு மண்டலப் பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான வளா்ச்சிப் பணிகள் நிலுவையில் உள்ளன என்றாா்.
தொடா்ந்து, கிழக்கு மண்டலத் தலைவா் இலக்குமி இளஞ்செல்வி கூறுகையில், புதிய நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தப் பணிகளுக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. பழைய ஒப்பந்தப்புள்ளி எடுத்த அனுபவம் உள்ளவா்கள் விண்ணப்பித்தால், தொழில்நுட்பத் தகுதியில்லை எனக்கூறி அவா்களுக்கு ஒப்பந்தப் பணிகள் வழங்கப்படுவதில்லை. மாநகராட்சியில் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்தும் பூங்கா பராமரிப்புப் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தத் தொகை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதிகத் தொகைக்கு ஒப்பந்தப் பணிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. திமுகவுக்குக் கெட்ட பெயா் ஏற்படுத்தும் நோக்கில் அதிகாரிகள் செயல்படுகின்றனா். நிலுவையில் உள்ள வளா்ச்சிப் பணிகளை விரைந்து முடித்து மக்கள் பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வு காண வேண்டும் என்றாா்.
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