எல்லா மதத்தினரும் நல்லிணக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும் என விரும்பியவா் மகாகவி பாரதி என தமிழக அரசு முன்னாள் தலைமைச் செயலா் வெ.இறையன்பு பேசினாா்.
மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் சாா்பில் 28-ஆம் ஆண்டு பாரதி விழா ஈரோடு கொங்கு கலையரங்கில் வியாழக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது. விழாவுக்கு தேசிய நல விழிப்புணா்வு இயக்கத்தின் தலைவா் எஸ்கேஎம்.மயிலானந்தன் தலைமை வகித்தாா். மக்கள் சிந்தனைப் பேரவைத் தலைவா் த.ஸ்டாலின் குணசேகரன் அறிமுக உரையாற்றினாா். கல்வியாளா் நெ.து.சுந்தரவடிவேலு உருவப் படத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி திறந்துவைத்தாா்.
தொல்லியல் அறிஞா் பேராசிரியா் கா.ராஜனுக்கு பாரதி விருதுக்கான கேடயம், தகுதிப் பட்டயம், பொற்கிழி ரூ.50,000 ஆகியவற்றை வழங்கி ‘சரித்திரத் தோ்ச்சிகொள்’ என்ற தலைப்பில் முன்னாள் தலைமைச் செயலா் வெ.இறையன்பு பேசியதாவது:
எல்லா மதத்தினரும் நல்லிணக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும் என விரும்பியவா் பாரதி. கண்ணனைப் பற்றி பாடிய பாரதி அல்லா பற்றியும், இயேசு பற்றியும் பாடினாா். தனது காலத்தில் எதெல்லாம் சிந்திக்கப்பட்டதோ, அதையெல்லாம் தாண்டி சிந்தித்தவா் பாரதி என்பதை உணர வேண்டும். அவருடைய பாா்வை ரௌத்திரம் பழகு, சரித்திரத் தோ்ச்சிகொள் என்று தமிழா்களை விழிப்புணா்வு கொள்ளச்செய்வதாகவே இருந்தது.
சரித்திரம் என்பது பல்வேறு மனிதா்களின் வாழ்க்கை முறை. அதைப் பதிவு செய்ய கற்றுக்கொண்டால் சரித்திரத் தோ்ச்சி கொண்டோம் என்று பொருள். அதை பாரதி செய்தாா். மிகச்சிறந்த சமூக சீா்திருத்தவாதியாகவும், தமிழா்களை நல்வழிப்படுத்துபவராகவும் எண்ணத்தில் கிளா்ச்சி உள்ளவராகவும் இருந்தாா்.
சிறிய விரிசல் கிடைக்காதா, அதைப் பெரிதாக்க மாட்டோமா என்ற அடிப்படையில்தான் நம் சமுதாயம் இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. இதை கவனத்தில் கொண்டு தமிழா்களிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டிய முக்கியமான காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம் என்றாா்.
முன்னதாக, ஏற்புரையில் பாரதி விருதாளா் தொல்லியல் அறிஞா் கா.ராஜன் பேசியதாவது:
கொடுமணல், கீழடி, சிவகளை போன்ற இடங்களில் ஆராய்ச்சி மாணவராக இருந்து காலக்கணிப்பு செய்துள்ளேன். தொடா்ந்து ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்டு இப்போது அறிவியல் ரீதியாக தமிழின் காலம் கிமு.685 என சிவகளையில் நிறுவி இருக்கிறோம்.
அகழாய்வு செய்ய ஏராளமானவை இருக்கின்றன. அதற்குப் போதுமான மனிதவளம்தான் இல்லை. வருங்கால மாணவா்கள் அகழாய்வுப் பணியைத் தொடா்வாா்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் இப்போது உள்ளவா்கள் அகழாய்வைத் தொடா்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றாா்.
முன்னதாக, பாரதி ஜோதியை ஏற்றிவைத்து மாணவா்களின் அணிவகுப்பை மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் இ.மான்விழி தொடங்கிவைத்தாா். பாரதி இறுதிப் பேருரையாற்றிய கருங்கல்பாளையம் நூலகத்திலிருந்து பேரவையின் சீருடை அணிந்த கல்லூரி மாணவா்கள் பேரணியாக நகரின் முக்கிய சாலைகள் வழியாகச் சென்று விழா மேடைக்கு வந்தனா்.
மக்கள் சிந்தனைப் பேரவை துணைத் தலைவா் கோ.விஜயராமலிங்கம் வரவேற்றாா். பொதுக்குழு உறுப்பினா் க.வெற்றிவேல் நன்றி கூறினாா்.