ஈரோடு
பெருந்துறையில் ரூ.3.12 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம்
பெருந்துறை வேளாண்மை பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில் ரூ. 3.12 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ஏலத்துக்கு, பெருந்துறை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள், 4,073 மூட்டைகளில் 1 லட்சத்து 93 ஆயிரம் கிலோ கொப்பரையை விற்பனைக்குக் கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில், முதல்தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ.162.33- க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.178.66- க்கும் விற்பனையானது. இரண்டாம் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக ரூ. 23.96- க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.170.88- க்கும் விற்பனையானது. மொத்தம் ரூ. 3 கோடியே 12 லட்சத்துக்கு வா்த்தகம் நடைபெற்றது.