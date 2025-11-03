பெருந்துறை கொங்கு இயற்கை யோகா மருத்துவக் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு தொடக்க விழா
பெருந்துறை: பெருந்துறை கொங்கு இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவக் கல்லூரியின் 2025--2026-ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான முதலாம் ஆண்டு தொடக்க விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு, தி கொங்கு வேளாளா் தொழில்நுட்பக் கல்வி அறக்கட்டளை துணைத் தலைவா் ஆா்.குமாரசாமி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரித் தாளாளா் கே.காா்த்திகேயன் வரவேற்றாா். கல்லூரி முதல்வா் மருத்துவா் சி.பிரதாப் சிங் அறிமுகக் குறிப்பு வழங்கிப் பேசினாா்.
விழாவில், சிறப்பு அழைப்பாளராக, திருச்சி கே.ஏ.பி.வி. அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை உதவி மருத்துவ அதிகாரி மருத்துவா் ஆா்.ப்ரீத்தி புஷ்கா்ணி குத்துவிளக்கு ஏற்றி விழாவை தொடங்கிவைத்தாா்.
அரசு இட ஒதுக்கீடு மற்றும் நிா்வாக இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அதிக மதிப்பெண் பெற்று கல்லூரியில் சோ்ந்த ஏ. வவுனியா வளமயில் மற்றும் பி. பொ்லின் ஆகிய மாணவிகளுக்கு ஊக்கப் பரிசாக தங்க நாணயத்தை கல்லூரி அறக்கட்டளைத் தலைவா் பி.சி.பழனிசாமி வழங்கினாா்.
இதில், அறக்கட்டளைச் செயலாளா் ஆா்.ஆா்.சத்தியமூா்த்தி, பொருளாளா் ஈ.ஆா்.கே.காா்த்திகேயன், கொங்கு பொறியியல் கல்லூரித் தாளாளா் ஈ.ஆா்.கே.கிருஷ்ணன், கொங்கு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரித் தாளாளா் பி.சச்சிதானந்தன், கொங்கு நேஷனல் மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளித் தாளாளா் ஆா்.செங்கோட்டுவேலன், அறக்கட்டளை உறுப்பினா்கள் இளங்கோ, தேவராஜா, ஏ.வெங்கடாச்சலம் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். கல்லூரி துணை முதல்வா் மருத்துவா் எஸ்.வி.ராஜரத்தினம் நன்றி கூறினாா்.