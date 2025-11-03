தோ்தல் ஆணைய செயல்பாடுகளில் பாஜக தலையீடு இல்லை: நயினாா் நாகேந்திரன்
ஈரோடு: அமலாக்கத் துறை, வருமான வரித் துறை, தோ்தல் ஆணையம் ஆகியவை சுதந்திரமான அமைப்புகள்; இதன் செயல்பாடுகளில் பாஜக தலையீடு இல்லை என நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்தாா்.
ஈரோடு மாவட்ட அனைத்து தொழில் வணிக சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு நிா்வாகிகளை ஈரோட்டில் திங்கள்கிழமை சந்தித்து பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டாா்.
அப்போது செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
அமலாக்கத் துறை, வருமான வரித் துறை, தோ்தல் ஆணையம் ஆகியவை சுதந்திரமான அமைப்புகள். இதன் செயல்பாடுகளில் பாஜக தலையீடு இல்லை. 1954ஆம் ஆண்டு முதல் காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்தபோது 9 முறை சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.
தலைமைச் செயலாளா், வருவாய்த் துறை செயலாளா் மாவட்ட நிா்வாகம், மாவட்ட நிா்வாகத்தின் கீழ் பணியாற்றும் அலுவலா்கள் மீது முதல்வருக்கு நம்பிக்கை இல்லை. வாக்காளா் பட்டியலில் உள்ள வாக்காளா்கள் இருக்கிறாா்கள், இல்லை என்பது குறித்து சொல்வதில் முதல்வருக்கு என்ன வருத்தம் இருக்கிறது? திமுக அரசு சில தில்லுமுல்லுகளை செய்வதற்குத் தயாராகி வருகிறது. ஏராளமான புதிய வாக்காளா்களை சோ்த்து இருக்கிறாா்கள். அதில் இல்லாத வாக்காளா்களையும் சோ்த்து இருக்கிறாா்கள். அதை எடுக்க முனையும்போது வருத்தம் இருக்கிறது. சிறுபான்மையினரை நீக்குவதாக கூறும் குற்றச்சாட்டை ஏற்க முடியாது.
திமுக அளித்த தோ்தல் வாக்குறுதிகள் எதையும் நிறைவேற்றவில்லை. அடுத்த ஆண்டு தோ்தல் வர இருப்பதால் பொங்கல் பண்டிகைக்கு திமுக அரசு ரூ.5,000 வழங்கப் போகிறது. அதற்கான கோப்புகள் தயாராகி வருகின்றன என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மக்கள் விரோத அரசாக திமுக உள்ளது. தோ்தல் கூட்டணியை வைத்து மட்டுமே ஆட்சி வந்துவிடாது. 2001ஆம் ஆண்டு முதல்வராக கருணாநிதி இருந்தபோது பெரிய கூட்டணி உருவானது. ஆனால், ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்தாா். திமுக எப்போதும் தொடா்ந்து வெற்றி பெற்றதில்லை என்றாா்.
தொடா்ந்து, ஈரோடு வீரப்பம்பாளையம் பிரிவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் நயினாா் நாகேந்திரன் பேசினாா்.