ஈரோடு
பூதப்பாடியில் ரூ.7.16 லட்சத்துக்கு வேளாண் விளைபொருள்கள் ஏலம்
பூதப்பாடி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் ரூ.7.16 லட்சத்துக்கு வேளாண்மை விளைபொருள்கள் செவ்வாய்க்கிழமை ஏலம் போயின.
இங்கு 237 தேங்காய்கள், சிறியவை ரூ.15.16 முதல் பெரியவை 37.10 வரையில் ரூ.5,098-க்கும், 25 மூட்டைகள் நெல் கிலோ ரூ.18.47 முதல் ரூ.28.15 வரையில் ரூ.42,533-க்கும், 4 மூட்டைகள் தேங்காய்ப் பருப்பு ரூ.168.79 முதல் ரூ.235.69 வரையில் ரூ.8,175-க்கும், 281 மூட்டைகள் நிலக்கடலை ரூ.66.69 முதல் ரூ.73.71 வரையில் ரூ.6,56,599-க்கும், 2 மூட்டைகள் மக்காச்சோளம் ரூ.19.19 வீதம் ரூ.3,704-க்கும் ஏலம் போயின.
மொத்தம் 312 மூட்டைகளில் 122.49 குவிண்டால் வேளாண் விளைபொருள்கள் ரூ.7,16,109-க்கு விற்பனையாயின.