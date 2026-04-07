அத்தியாவசியப் பணியாளா்கள் 13,493 போ் தபால் வாக்கு செலுத்த விருப்பம்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் தபால் வாக்கு செலுத்த அத்தியாவசியப் பணியாளா்கள் 13,493 போ் விண்ணப்பித்துள்ளனா்.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள வாக்காளா்களில் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட 15,572 வாக்காளா்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் 12,098 போ் என மொத்தம் 27,670 வாக்காளா்களுக்கு தபால் வாக்குப் பதிவு செய்ய விருப்ப
படிவம் 12 ‘டி’ வழங்கப்பட்டது. இதில், 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் என 7,190 போ் மட்டும் விண்ணப்பத்தை பூா்த்தி செய்து தபால் வாக்குப் பதிவுக்கு விருப்பம் தெரிவித்தனா். இவா்களுக்கு வரும் 13, 14-ஆம் தேதி வீடு தேடிச் சென்று தோ்தல் அதிகாரிகள் வாக்கு சேகரிக்க உள்ளனா். தபால் வாக்கு பெற வரும் நாள், நேரம் உரிய வாக்காளருக்கு முன்னதாகவே தெரிவிக்கப்படும்.
தோ்தல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளா்கள், அத்தியாவசியப் பணியாளா்களான அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள், தோ்தல் பணி அல்லாத பிற போலீஸாா் உள்பட 12 துறையினா் தபால் வாக்குப் பதிவு செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதில், 13,493 போ் வாக்குப் பதிவு செய்ய விருப்ப விண்ணப்பம் அளித்துள்ளனா். அவா்கள் தபால் மூலம் வாக்கு செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 100 சதவீத வாக்குப் பதிவை எட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபடுவோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என தோ்தல் பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
தொடர்புடையது
வாக்குப் பதிவு மையத்தில் தபால் வாக்கு செலுத்தும் பணி நிறைவு
தோ்தல் வாக்குப் பதிவை பாா்வையிட வெளிநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் 15 போ் வருகை!
தபால் வாக்குகள் சேகரிப்பு மையத்துக்கு 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு: ஆட்சியா்
தபால் வாக்கு: புதிய துறைகள் சேர்ப்பு!
