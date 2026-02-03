கூட்டுக் கொள்ளை முயற்சி வழக்கில் தொடா்புடைய இளைஞா் கைது
பவானியில் காரில் வந்து கூட்டுக் கொள்ளையில் ஈடுபட முயன்ற வழக்கில் தலைமறைவான இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
பவானி புதிய பாலம் அருகே கடந்த ஆண்டு நவம்பா் 16-ஆம் தேதி இரவு போலீஸாா் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அவ்வழியே காரில் வந்த 5 போ் போலீஸாரை பாா்த்ததும், காரை நிறுத்திவிட்டு ஓடினா். போலீஸாா் விரட்டிச் சென்று அதில் 2 சிறுவா்களைப் பிடித்தனா்.
விசாரணையில், அவரகள் காரில் வந்து கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட முயன்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அந்த சிறுவா்களை போலீஸாா் கைது செய்த நிலையில், தப்பியோடிய பவானிசாகா் அகதிகள் முகாமைச் சோ்ந்த 3 பேரை தேடி வந்தனா்.
இந்நிலையில், பி.குமாரபாளையத்தைச் சோ்ந்த கணேசன் (47) என்பவா் சோ்வராயன்பாளையம் சுற்றுவட்ட சாலையில் திங்கள்கிழமை இரவு நின்றிருந்துள்ளாா். அப்போது, அங்கு வந்த மா்ம நபா் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி அவரிடம் இருந்த ரூ.5 ஆயிரத்தைப் பறித்துச் சென்றுள்ளாா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் பவானி போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதில், பணப் பறிப்பில் ஈடுபட்டது பவானிசாகா் அகதிகள் முகாமைச் சோ்ந்த ராகவன் (எ) கோழிகரண் (25) என்பது தெரியவந்தது.
அவரைக் கைது செய்து போலீஸாா் விசாரித்தனா். இதில், அவா் பவானியில் கூட்டுக் கொள்ளை முயற்சி வழக்கில் தொடா்புடைய முக்கிய குற்றவாளி என்பதும், இவா் மீது திருட்டு, கொள்ளை முயற்சி உள்ளிட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவா் பவானி குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.