பெருந்துறையில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த 4 வங்கதேசத்தினா் கைது
பெருந்துறையில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த 4 வங்கதேசத்தினரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையை அடுத்த பணிக்கம்பாளையம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள நிறுவனங்களில் வங்கதேசத்தைச் சோ்ந்தவா் சட்டவிரோதமாக தங்கி பணியாற்றி வருவதாக பெருந்துறை போலீஸாா், மாவட்ட கியூ பிரிவு போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, பெருந்துறை பகுதியில் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்களில் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை திடீா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, விஜயமங்கலம் சங்கு நகா் பகுதியில் உள்ள நிறுவனத்தில் சோதனை மேற்கொண்டபோது, வங்கதேசத்தைச் சோ்ந்த இஸ்லாம் (30), ஷபான்மல்லி (27), முகமத் ஷாதிம் (30), மஜான் மொண்டல் (30) ஆகியோா் சட்டவிரோதமாக தங்கி, பணியாற்றி வருவது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, 4 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களை சேலம் மாவட்டம், ஆத்தூரில் உள்ள வெளிநாட்டினருக்கான சிறப்பு முகாமுக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.