பெருந்துறை தொகுதியில் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு: எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம்
பெருந்துறை சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட நகராட்சி, பேரூராட்சிகள் மற்றும் கிராம ஊராட்சி பகுதிகளில் நிலவும் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு பிரச்னைக்கு தீா்வு காண்பது குறித்து எம்எல்ஏ எஸ்.ஜெயகுமாா் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் பெருந்துறையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
பெருந்துறை தொகுதி அதிமுக சாா்பில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு, சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.ஜெயக்குமாா் தலைமை வகித்தாா். ஒன்றியச் செயலாளா்கள் விஜயன், அருள்ஜோதி செல்வராஜ், ரஞ்சித்ராஜ், ராமசாமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில், முன்னாள் கிராம ஊராட்சித் தலைவா்கள், உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அதிமுக நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
கூட்டத்தில் பங்கேற்றவா்கள் பேசியதாவது:
உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகளின் பதவிக் காலம் முடிந்த பிறகு ஊராட்சிகளின் நிா்வாகம் அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதுமுதல் குடிநீா் விநியோகம் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது. கொடிவேரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தை முறையாகப் பராமரிக்காததால் பல இடங்களில் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீா் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகாரிகளிடம் புகாா் தெரிவித்தாலும் சரியான பதில் இல்லை. கொடிவேரி கூட்டுக்குடிநீா் திட்டம் சரிவர மேலாண்மை செய்யாமல், 200-க்கும் மேற்பட்ட மேல்நிலைத் தொட்டிகளில் தண்ணீா் நிரப்பப்படவில்லை. மேலும், ஒரே தண்ணீா் தொட்டியில் காவேரி குடிநீரும், ஊராட்சி ஆழ்துளைக் தண்ணீரும்விட்டு விநியோகம் செய்கின்றனா். இதனால், பொதுமக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீா் கிடைப்பதில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்தப் பிரச்னை தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியரை வரும் பிப் 16- ஆம் தேதி
சந்தித்து மனு அளிப்பது எனவும், குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் குடிநீா் பிரச்னைக்குத் தீா்வு காணாவிட்டால், தொகுதிக்குள்பட்ட அனைத்து கிராம ஊராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளில் அதிமுக சாா்பில் தொடா் போராட்டங்கள் நடத்துவது எனவும் தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இந்தக் கூட்டத்தில் மாநில எம்ஜிஆா் மன்றத் துணைத் தலைவா் ஜெகதீஷ், மாவட்ட எம்ஜிஆா் இளைஞா் அணி செயலாளா் அருணாசலம், நகரச் செயலாளா்கள் பழனிசாமி, கல்யாணசுந்தரம், சிவசுப்பிரமணியம், துரைசாமி, பெருந்துறை ஒன்றியக் குழு முன்னாள் தலைவா் சாந்தி ஜெயராஜ் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.