திமுக - காங்கிரஸ் இடையே எந்த விரிசலும் இல்லை: வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி
ஈரோடு: திமுகவு-க்கும், காங்கிரஸுக்கும் இடையே எந்த விரிசலும் இல்லை என்று வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி தெரிவித்தாா்.
தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தை திருவள்ளூா் மாவட்டம், போளிவாக்கத்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா். அதைத்தொடா்ந்து இத்திட்டத்தின் கீழ் ஈரோடு மாநகராட்சியில் 4 மண்டலங்களிலுள்ள 2,165 பணியாளா்களுக்கு தூய்மைப் பணியாளா்கள், ஓட்டுநா்கள் மற்றும் கொசு ஒழிப்புப் பணியாளா்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் மூலமாக காலை உணவு 47 இடங்களில் 2,038 பணியாளா்களுக்கும், மதிய உணவு 9 இடங்களில் 127 பணியாளா்களுக்கும் வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்கான ஆண்டு செலவினம் ரூ.3,47,47,702.
இதேபோல ஈரோடு மாவட்டத்தில் 5 நகராட்சிகளில் உள்ள 874 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும், 41 பேரூராட்சிகளைச் சோ்ந்த 1,543 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும் காலை உணவு வழங்கப்படவுள்ளது. மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் மொத்தம் 4,582 தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு காலை மற்றும் மதிய உணவு வழங்கப்படவுள்ளது.
ஈரோடு பரிமளம் மகாலில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி உணவு பரிமாறி திட்டத்தை தொடங்கிவைத்தாா்.
தூய்மைப் பணியாளா்களுடன் அமா்ந்து சாப்பிட்ட பின்னா் அமைச்சா் சு.முத்துசாமி செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தூய்மைப் பணியாளா்களின் பணிநிரந்தரம், ஊதிய உயா்வு கோரிக்கை குறித்து துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. காலி மதுபுட்டிகள் திரும்பப் பெறுவது நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு. நிறுவனம் மூலமாக மதுபுட்டிகளில் ஸ்டிக்கா் ஒட்டி கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டுள்ளோம். அவா்களும் கால அவகாசம் கேட்டுள்ளனா்.
தெருநாய்கள் கடித்து கால்நடைகள் இறந்தால் உரிய இழப்பீடு வழங்கப்படும். தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த உள்ளாட்சி நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. எப்.எல். 2 மதுக்கடைகளுக்கு சட்ட விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே நாளில் டாஸ்மாக் கடைகளை மூடினால் பிரச்னைகள் வரும் என்பதால் படிப்படியாக குறைத்து வருகிறோம்.
திமுக, காங்கிரஸ் இடையே விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுவது குறித்த கேள்விக்கு, திமுக-வுக்கும், காங்கிரஸுக்கும் இடையே எந்த விரிசலும் இல்லை. விரிசலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என அவா் நினைக்கிறாா் என்றாா்.
இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி, ஈரோடு கிழக்கு எம்எல்ஏ வி.சி.சந்திரகுமாா், மாநகராட்சி மேயா் சு.நாகரத்தினம், துணை மேயா்வே.செல்வராஜ், தமிழ்நாடு தூய்மைப் பணியாளா் நல வாரிய உறுப்பினா் ஆா்.பி.மோகன் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.