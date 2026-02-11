ஈரோடு
பெருந்துறையில் ரூ.3.95 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம்
பெருந்துறை வேளாண்மை பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில் ரூ.3.95 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
பெருந்துறை வேளாண்மை பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில் ரூ.3.95 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ஏலத்துக்கு, பெருந்துறை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள், 4,993 மூட்டைகளில், 2 லட்சத்து 36 ஆயிரம் கிலோ கொப்பரையை விற்பனைக்குக் கொண்டு வந்திருந்தனா்.
இதில், முதல் தரக் கொப்பரை கிலோ ரூ. 170.39 முதல் ரூ. 184. 69 வரையிலும், இரண்டாம் தரக் கொப்பரை ரூ. 25.89 முதல் ரூ.172. 99 வரையிலும் விற்பனையானது. மொத்தம் ரூ. 3 கோடியே 95 லட்சத்துக்கு வா்த்தகம் நடைபெற்றது.