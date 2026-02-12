சுவா் விளம்பரம் செய்வதில் ஆா்வம் காட்டும் தவெகவினா்
பவானிசாகா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட சத்தியமங்கலம் பகுதியில் தவெகவினா் சுவா்களில் விசில் சின்னம் வரைவதில் ஆா்வம் காட்டி வருவதால் தமிழக தோ்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
தமிழக சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளதால் தோ்தல் முன்னேற்பாடுகளில் அரசியல் கட்சியினா் ஈடுபட்டுள்ளனா். தவெக கட்சியினா் தங்களது விசில் சின்னத்தை மக்களிடம் கொண்டுச் சோ்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
இதற்காக மக்கள் நடமாடும் இடங்கள் மற்றும் மக்கள் கூடும் இடங்களில் தவெக சின்னம் வரையும் பணியில் தொழிலாளா்கள் ஈடுபட்டுள்ளனா். சத்தியமங்கலம் வரதம்பாளையம் நிா்மலா திரையரங்கம் சாலையில் உள்ள சிறுபாலத்தின் பக்கவாட்டு சுவா்களில் தவெகவின் சின்னமான விசில் என்ற வாசகத்தோடு சின்னம் வரைந்து வருகின்றனா்.
தோ்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளதால் தோ்தல் அறிவிப்புக்கு முன்பாக தவெக கட்சியினா் சின்னம் வரைவதில் ஆா்வம் காட்டுவதை பாா்த்து தேசிய மற்றும் திராவிட கட்சியினா் அதிா்ச்சியடைந்தனா்.